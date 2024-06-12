Yeni Kaledonya’yı karıştıran tasarı geri çekildi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:32

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pasifik Okyanusu’nda bulunan ve yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Fransa’ya bağlı ada ülkesi Yeni Kaledonya’da huzursuzluğa sebep olan seçim reformunun askıya alındığını açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni Kaledonya'daki seçmenlerle ilgili anayasa reformu askıya alındı" dedi.

TASARIDA NE BULUNUYORDU?

Seçim reformuyla birlikte ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan yerli Kanak halkının siyasi gücünün azalacağı endişesiyle başlayan protestolar, Fransa hükümetinin sert tedbirler alması ve adaya asker konuşlandırması ile bir isyan hareketine dönüşmüştü.

Fransa ile 1998'de imzalanan Nouméa Antlaşması kapsamında Kanakların oy gücünü arttırmak amacıyla Yeni Kaledonya'ya yeni gelenlerin oy kullanmak için kaydolmaları yasaklanmıştı.

Yeni tasarıda ise bu yasağın kaldırılması ve adanın yerlisi olmayanların da oy kullanmasının önünün açılması planlanıyordu.