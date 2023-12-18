Yeni yıl partisine silahlı saldırı:12 ölü, 12 yaralı
Meksika'da, gençlerin kendi aralarında düzenlediği yeni yıl partisine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda, 12 genç öldü, 12 genç yaralandı.
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, yeni yıl partisine düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Eyalete bağlı Salvatierra kasabasındaki San Jose del Carmen çiftliğinde düzenlenen partiye katılan gençler, silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda, 12 genç yaşamını yitirdi, bazıları ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.
Salvatierra Belediye Başkanı German Cervantes, yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Bu sabah meydana gelen şiddeti nefretle kınıyorum. Savcılık ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde gereğini yapıyor." ifadesini kullandı.
Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden birisi olan Guanajuato'da, bu yıl 3 bin 29 kişi öldürüldü.
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