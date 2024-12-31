Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu! 2025'e en son hangi ülke girecek?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:09

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:09

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati 2025’e girdi.

Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu. Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi.



NOEL ADASI



Kiritimati veya bazen Christmas Adası, Büyük Okyanus'ta yer alan Kiribati'ye bağlı bir atoldür. Kiritimati, 388.39 km² yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük mercan atolüdür.

Adada 1950'lerin sonlarında Birleşik Krallık ve 1962 yılında ABD tarafından nükleer denemeler gerçekleştirilmiştir.

YENİ YILA EN SON HANGİ ÜLKE GİRECEK?



Eşgüdümlü Evrensel Saat (Coordinated Universal Time | UTC) zamanı düzenlemek için küresel olarak kabul edilen, birincil zaman standardı olarak öne çıkar.

UTC, uluslararası iletişimi, navigasyonu, bilimsel araştırmayı ve ticareti kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Buna göre, UTC+14 zaman diliminde yer alan Büyük Okyanus’ta, Mikronezya ada öbeği içinde yer alan bir ada ülkesi olan Kiribati, dünyada yeni yıla ilk giren ülkedir.



Kiribati’yi Samoa izler. Ardından her saat başında, o saat diliminde yer alan ülkeler yeni yılı karşılar. Kiribati ve Samoa’dan sonra Tonga, Chatham Adaları, Yeni Zelanda, Fiji, Yeni Kaledonya, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Singapur gibi ülkeler sıralanır.



Yeni yıla en son giren ülke ise, UTC-12 diliminde yer alan Baker ve Howland adalarıdır.