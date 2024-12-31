Metal işçileri yeni yılı grev çadırlarında karşılıyor: 'Tüm işçi sınıfı kazanacak!'
Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin grevi sürüyor. Yeni yılı grevle karşılayan metal işçileri, kendilerine yoksulluğu dayatan işverenlere karşı mücadeleden vazgeçmeme kararlılıklarını vurguluyor.
DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, işveren örgütü MESS'in düşük ücret dayatması ve Cumhurbaşkanlığının 'yasak' kararına rağmen grevlerini sürdürüyor.
DİSK Genel Başkan Yardımcısı / Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, sosyal medya hesabından grev alanlarından fotoğraflar paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Hakları için omuz omuza direnişlerini sürdüren DİSK’li metal işçileri yeni yılı grev çadırlarında karşılıyor!
Yaklaşık 1500 metal işçisi, emeği ve ekmeği için, insanca koşullarda yaşamak ve çalışmak için, işçi sınıfının elinden alınmak istenen evrensel ve anayasal #GREV hakkı için 4 işletmeye bağlı 5 fabrikada grevlerini kararlılıkla sürdürüyor.
GE Grid Solutions ve Schneider Electric fabrikalarında başlattığımız grevlerimiz bugün 19’uncu gününde. Arıtaş Kriyojenik’te 13, Green Transfo Enerji’de 7 gündür grev ateşimiz yanıyor.
Bize dayatılan sefalet ve kölelik koşullarına karşı mücadelemizi,geleneğimizden, şanlı geçmişimizden, haklılığımızdan ve sınıf dayanışmasından aldığımız güçle yeni yılda da yükselterek sürdüreceğiz.
Asla teslim olmayacağız ve hakkımız olanı mutlaka alacağız!
Metal işçisi kazanacak, tüm işçi sınıfı kazanacak… "
Hakları için omuz omuza direnişlerini sürdüren DİSK’li metal işçileri yeni yılı grev çadırlarında karşılıyor!— ÖZKAN ATAR (@OzkanAtarr) December 31, 2024
Yaklaşık 1500 metal işçisi, emeği ve ekmeği için, insanca koşullarda yaşamak ve çalışmak için, işçi sınıfının elinden alınmak istenen evrensel ve anayasal #GREV hakkı… pic.twitter.com/LsOaOnacbf
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