Yeni yılın ilk balistik füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang’ın son adımı ABD’de 20 Ocak’ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

Yeni yılın ilk balistik füze denemesini gerçekleştirdi
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 07:38

Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım’da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın yerel saat ile 12.05’te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12’de Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang’ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi.

Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kuzey Kore’nin son füze denemesi, ABD’de 20 Ocak’ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore’de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.


Etiketler: #Kuzey Kore #balistik füze

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