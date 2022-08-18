Yeni Zelanda polisi bu gizemi çözmeye çalışıyor: Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!

Yeni Zelanda polisi, geçen hafta bir ailenin evine getirilen ve aileye ait olmayan iki bavulun içinden çıkan ceset kalıntılarının, ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu duyurdu. Söz konusu bavullar, ailenin evine 11 Ağustos tarihinde bir depolama şirketi tarafından bırakılmış ve aile kendilerine ait olmayan bavullarda insan kalıntılarını keşfedince polisi arayarak ihbarda bulunmuştu.

DHA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 15:49
Yeni Zelanda polisi bu gizemi çözmeye çalışıyor: Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
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Yeni Zelanda'da 11 Ağustos'ta bir ailenin evine içinde ilkokul çağındaki iki çocuğa ait ceset kılıntıları bulunan iki bavul bırakıldı.

Polis teşkilatından Anna Thompson tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos’tan itibaren konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini ve söz konusu bavullardaki ceset kalıntılarının ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu belirtti.

Açıklamada “İlk otopsi sonuçları, bu çocukların geçen hafta bulunmadan birkaç yıl önce ölmüş olabileceğini gösteriyor” denildi.

Polis, adreste yaşayan ailenin olayla bir ilgisi olmadığını belirterek olayın ne zaman, neden ve nasıl olduğunu bulmaya çalıştıklarını ifade etti.



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