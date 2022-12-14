Yeni Zelanda, Ukrayna'ya 1,9 milyon dolar insani destek sağlayacak

14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:52

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Nanaia Mahuta, insani yardım için Ukrayna'ya 1,9 milyon dolar sağlayacağını söyledi.

Mahuta, "Yeni Zelanda, Ukrayna'ya devam eden desteğimizin bir parçası olarak Ukraynalıları temel insani ihtiyaçlar bakımından desteklemek üzere Uluslararası Kızıl Haç Komitesi aracılığıyla 3 milyon dolar (Yeni Zelenda doları) daha sağlayacaktır... Bu kapsamda tıbbi malzeme ve ekipman, elektrik kesintilerine karşı trafo ve jeneratör gibi kalemlerin yanı sıra Ukrayna'daki ihtiyaç sahibi aileler için gıda, su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri gibi kışlık ihtiyaçlar da karşılanacak" dedi.

Yeni Zelanda, savaşın başlangıcından bu yana Rusya ve Belarus'tan 1,200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

Kasım ayında Yeni Zelanda, Ukraynalı askerleri eğitmek üzere İngiltere'de bulunan 66 askerinin konuşlandırma süresini 2023 yılı ortalarına kadar uzattı.