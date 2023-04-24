Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:37
Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


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