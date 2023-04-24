Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.
Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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