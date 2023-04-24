Depremzede çocuklar yaşadıkları acılara karşın 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Deprem bölgesinin çocukları en buruk 23 Nisanlarını bu yıl geçiriyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Arsuz Kadınları Dayanışma Platformu, depremin izlerini bir nebze silebilmek için bölgede 23 Nisan etkinlikleri düzenledi.

Cumhuriyet’e konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “ÇYDD olarak travmaların izi kalmasın, yaralar iyileşsin diye Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da onlar için hazırladığımız hediyeler ve etkinliklerle çocuklarla bayram kutluyoruz” dedi.

ETKİNLİKLER SÜRÜYOR

Bu kapsamda dün Adıyaman’da Narince İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Yüksel, bugün de Hatay’ın Samandağ ilçesinde ve Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinliklerinin olacağını belirtti.

Hatay’da, bölgenin yerli kadınlarından oluşan Arsuz Kadınları Dayanışma Platformu da Samandağ Kuşalanı İlkokulu’nda çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi. Yaklaşık 400 çocuğun katıldığı etkinliği Cumhuriyet’e anlatan platformun medya ve iletişim sorumlusu Nadin Türker şunları söyledi:

“Bizler depremzede ya da yakınları depremzede olan kadınlardan oluşan gönüllü bir topluluğuz. Burada çok büyük bir acı var. Yaşanan bu felaket hepsini çok olgunlaştırsa da en nihayetinde hepsi birer çocuk. Yanlarında olmak, acılarını paylaşmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bundan sonrası için kendi üzerimize düşenleri daha iyi anlamak adına onları dinledik, sohbet ettik. Sonrasındaki etkinlikle de bir gün de olsa çocuklarımızı gülümsetebilmek, acılarını ikinci plana atmalarını sağlamak istedik. Başarabildiysek ne mutlu.”