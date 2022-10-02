Yeni Zelanda'da Hepatit C'ye dikkat çekmek için 'orta parmaklı' reklam

02 Ekim 2022 Pazar, 13:51

Yeni Zelanda'da, Hepatit C'yi önlemek amaçlı yayınlanan kamu spotunda 'orta parmaklı' kampanya dikkat çekti.

Yeni Zelanda sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan reklamlarda, reklam oyuncusunun önce orta parmağını gösterdiği ardından kan yoluyla bulaşan virüse sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen testte aynı parmağını uzattığı görüldü.

Sağlık bakanı yardımcısı Ayesha Verrall, "Hep C'ye Yapıştır" kampanyasının yılda yaklaşık 200 Yeni Zelandalı'nın yaşamını yitirmesine sebep olan virüs hakkında farkındalık yaratacağını söyledi.

REKLAM STANDARTLARI KURUMU ŞİKAYETİ ONAYLADI

Reklam Standartları Kurumu, Hepatit C virüsünün farkındalığı için yayınlanan reklam görüntülerini "son derece rahatsız edici" olarak tanımlayan bir şikayeti onayladı.

Reklam Standardatları Kurumu, reklamın uygunsuz ve saldırgan bir el hareketi kullandığını ve standartların ihlali olduğunu kabul etti.

Şikayette, hareketin işaret dilinde "S..... G.." anlamına geldiği için kaba ve rahatsız edici olduğu ve bu çeşit bir reklamın çocukların görebileceği yerlerde yeri olmadığı vurgulandı.

Halk Sağlığı Servisi'nin ulusal direktörü Nick Chamberlain, Reklam Standartları Kurumu'nun kararının "üzücü" olduğunu söyledi.

Chamberlain, "Seçtiğimiz kampanya görüntüleri ile saldırgan bir reklam yapma niyetimiz yoktu. Reklam Standartları Kurumu'nun dengeyi sağlayamadığımızı düşünmesi üzücü" açıklamasında bulundu.