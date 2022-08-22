Yeni Zelanda'da enteresan olay: Fok balığı kedi kapısından eve girdi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:04

Yeni Zelanda'nın Tauranga kentinin Mount Maunganui bölgesinde 17 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen olayda, Deniz Ekolojisti Philip Ross, evine geldiğinde fok balığıyla karşılaştı. Bunun üzerine Ross’un eşi ön kapıyı açarak fok balığını bahçeye doğru yönlendirdi.

Daha sonra ise Yeni Zelanda Koruma Departmanı ekipleri olay yerine gelerek fok balığını götürdü. Öte yandan kayda alınan görüntülerde, fok balığının tenis masasının altından Ross’a baktığı ve daha sonra ileriye doğru hareket ettiği görüldü.

"KESİNLİKLE ÇOK YAKLAŞMAK İSTEMEZSİNİZ"

Olayla ilgili konuşan Ross, evinin okyanusa 150 metre uzaklıkta olduğunu, fok balığının muhtemelen kedi kapısından içeriye girdiğini söyledi. Fok balıklarının vahşi ve keskin dişlere sahip hayvanlar olduğunu belirten Ross, “Kesinlikle çok yaklaşmak istemezsiniz. Eşim Jenn, bu durumlarda çok soğukkanlı ve durumu mükemmel bir şekilde ele alıyor. Ön kapıyı açtı ve fok balığını bahçeye doğru yönlendirdikten sonra kapıyı kapattı. Yeni Zelanda Koruma Departmanı ekipleri gelerek fok balığını götürdü” dedi.

“SANIRIM BU OLAYDA KEDİMİZ SUÇLU”

Ross, Coco adında bir kedisi olduğunu ifade ederek, “Daha önce fok balıklarının kedi kapılarından geçtiğini duymamıştım. Ancak bu konuda sanırım kedimiz Coco’yu suçluyorum. Tahminime göre Coco, fok balığını evimize kovaladı” diye konuştu.



