Yeni Zelanda'da 'Omicron' patlaması
Covid-19’un omicron varyantının yayılmaya başladığı Yeni Zelanda’da, son 24 saatte 1588 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 15’i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 1588 Yeni Zelandalının Covid-19’a yakalandığını açıkladı.
Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarını artış gösterdiği ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 1588’e çıkarken, bir önceki en yüksek vaka sayısı dün 1203 kişinin Covid-19’a yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.
Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana Covid-19’dan toplam 53 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 25 bin 50 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 8 bin 734 aktif vakadan 62'sinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
AVUSTRALYA’DA 65 KİŞİ DAHA COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Queensland eyaletinde 38, Yeni Güney Galler’de 14, Victoria’da 9, Güney Avustralya’da 3 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde 1 kişinin daha Covid-19’dan hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 4 bin 797’ye çıktı.
Son 24 saatte 27 bin 863 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, Covid-19’un ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020’den bu yana 2 milyon 964 bin 642 kişi virüse yakalandı.
Toplam 220 bin 993 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da 316’sı yoğun bakımda 2 bin 738 kişi hastanede tedavi görüyor.
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