Yeni Zelanda'da yeni Başbakan Chris Hipkins oldu
Yeni Zelanda'da İşçi Partisinin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.
Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'ın görevini bırakacağını açıklamasından sonra yeni başbakan belli oldu.
Ada ülkesinde İşçi Partisi liderliğine seçilen 44 yaşındaki Chris Hipkins için başkent Wellington'da yemin töreni düzenlendi.
Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ev sahipliğindeki törende Hipkins, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu
Törende Hipkins, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığını da üstlendi.
SEÇİM EKİM'DE DÜZENLENECEK
Başbakan Chris Hipkins, törendeki konuşmasında "Bu, hayatımın en büyük ayrıcalığı ve sorumluluğu. Önümdeki zorluklar beni heyecanlandırıyor" dedi.
Hipkins, dünya geneli "enflasyon salgını" şeklinde tanımladığı dönemde, "geçim kaynağı sorunları" ile orta ve düşük gelirli Yeni Zelandalılara odaklanacağını taahhüt etti.
Başbakan Yardımcılığına Carmel Sepuloni getirildi. Ülkede 14 Ekim'de genel seçimler düzenlenmesi planlanıyor.
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