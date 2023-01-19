Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kimdir? Jacinda Ardern neden istifa eti?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:35

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.

JACİNDA ARDERN KİMDİR?

Jacinda Ardern 26 Temmuz 1980 tarihinde Hamilton'da doğdu. Waikato Üniversitesi mezunudur. 19 Ekim 2017'de ülkesinde yapılan seçimde Yeni Zelanda'nın 3. kadın başbakanı oldu ve 26 Ekim 2017'de göreve başladı.17 Ekim 2020 tarihinde Yeni Zelanda'da 53. Hükümetin kurulması için milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilmiştir. 120 sandalyeli mecliste Jacinda Ardern ve partisi Yeni Zelanda İşçi Partisi, %49,15'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. Partisi, 2017'de kurulan meclis aritmetiğine kıyasla sandalye sayısını 46'dan 64'e çıkarttı.

ÖZEL YAŞAMI

2013 yılından beri Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Clarke Gayford ile beraberdir. Çiftin 2019 yılında bir kız çocukları oldu.

JACİNDA ARDERN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.

Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey" ifadelerini kullandı.

Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum" dedi.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.



