Yenileme çalışmaları 15 milyon dolara mal olmuştu... Beyaz Saray'daki havuzda yosun istilası

Trump, yaklaşık 15 milyon dolara mal olan yenileme çalışmalarının tamamlandığını iki haftadan kısa bir süre önce duyurmuştu. Ancak havuz çevresinde boya parçalarının su yüzeyine çıktığı ve yosun oluşumunun yeniden arttığı gözlemlendi.

Lincoln Anıtı'nı çevreleyen tarihi havuzun temizlenmesi, Trump'ın yakından takip ettiği projeler arasında yer alıyordu. Başkan, nisan ayında yaptığı açıklamada havuzun bir hafta içinde yaklaşık 1 milyon dolarlık maliyetle temizleneceğini söylemişti.

Ancak çalışmaların uzamasıyla birlikte maliyet 15 milyon doların üzerine çıktı ve proje beklenmedik sorunlarla karşılaştı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAYIMLADI

ABD İçişleri Bakanlığı, çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, 'ileri nanokabarcık teknolojisinin' yıllardır çözülemeyen yosun sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savundu.

Bakanlık açıklamasında havuz suyunun artık 'kristal berraklığında' olduğu öne sürülürken, Ulusal Park Hizmeti ekiplerinin dipte biriken ölü yosunları temizlemeye devam ettiği ifade edildi.

BİR GÜN SONRA TABLO DEĞİŞTİ

Ancak Amerikan ABC News'in aktardığına göre, perşembe günü havuzun yeniden kirli ve yoğun yosunlu yeşil suyla kaplandığı görüldü.

Haberde ayrıca yeni bir soruna dikkat çekildi. Havuz tabanına uygulanan mavi boyanın parçalanmaya ve yer yer dökülmeye başladığı belirtildi.

Yosunların ilk olarak geçen hafta sonu, yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sadece birkaç gün sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi. Bu durum, havuzun koyu mavi görünümünün kısa sürede bulanık yeşile dönüşmesine neden oldu.

O dönemde CNN'e konuşan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, sorunun havuzda kalan yosun kalıntılarından kaynaklandığını söylemişti.

Yetkililer, yosun oluşumunu engellemek için hidrojen peroksit uygulaması ve nanokabarcık destekli ozon teknolojisinin kullanıldığını açıklamıştı.

İHALE TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan havuzun yenilenmesine ilişkin sözleşmelerin rekabetçi ihale süreci işletilmeden verildiği ortaya çıktı. Gerekçe olarak ise ABD'nin kuruluşunun 250. yıl kutlamalarının yaklaşması nedeniyle 'acil ve olağanüstü ihtiyaç' bulunduğu savunuldu.

Tarihi havuzun boşaltılması ve yenilenmesini kapsayan 14,7 milyon dolarlık proje, Trump'ın Washington'u yeniden şekillendirme planlarının bir parçası olarak hayata geçirilmişti.

Bu planlar arasında Beyaz Saray'ın doğu kanadının yıkılarak yerine yeni bir balo salonu inşa edilmesi ve Amerikan savaşlarında hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan Arlington National Cemetery yakınlarına büyük bir zafer takı yapılması da yer alıyor.