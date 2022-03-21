Yeraltı suları, birçok Afrika ülkesinin 5 yıllık su ihtiyacını karşılayabilir
Afrika kıtasında 1980'lerden bu yana en şiddetli kuraklık yaşanıyor. Bu da milyonlarca insanın hayatını tehlikeye sokuyor. Afrika kıtasındaki yeraltı sularının, birçok ülkenin en az 5 yıllık temiz su ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.
WaterAid ve İngiliz Jeoloji Araştırması (BGS) tarafından yapılan araştırmada, yeraltı sularının Afrika'da kuraklık nedeniyle ortaya çıkan temiz su ihtiyacına çözüm olabileceği belirtildi.
YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN HAYATI KURTULABİLİR
Afrika Boynuzu ülkeleri başta olmak üzere kıtadaki birçok ülkenin kuraklıkla mücadele ettiği belirtilen araştırma sonuçlarına göre, yeraltı sularının birçok Afrika ülkesinin en az 5 yıllık temiz su ihtiyacını karşılayabileceği kaydedildi.
Yeraltı sularının doğru kullanılması durumunda yüz binlerce kişinin hayatının kurtulabileceğine işaret edilen araştırmada, bu kaynakların iklim değişikliğine karşı 'sigorta poliçesi' olduğu belirtildi.
Araştırma ile ilgili açıklama yapan WaterAid Başkanı Tim Wainwright, "Bulgularımız, Afrika'nın suyunun bittiği efsanesini çürütüyor. Buna karşın kıtada milyonlarca kişinin hala temiz içme suyu bulamaması bir trajedidir." dedi.
Birçok insanın temiz su bulmakta zorlandığına dikkati çeken Wainwright, insanların ayaklarının altında temiz su olduğunu ancak yeterli imkan olmadığı için bu sulara erişemediklerini belirtti.
1980'LERDEN BU YANA GÖRÜLEN EN ŞİDDETLİ KURAKLIK
Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.
2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.
Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.
Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da yol açtı.
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