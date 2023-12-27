Yerkabuğunun gizemli kayıp parçasına ne oldu?

Berkeley Üniversitesi'nden bilim insanları, büyük uyumsuzluk olarak bilinen kayıp levhaların gizemini çözdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:52
Yerkabuğunun gizemli kayıp parçasına ne oldu?
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Yüzyılı aşkın bir süredir uzmanların kafasını karıştıran bir başka gizem de "Büyük Uyumsuzluk" olarak bilinen ve jeolojik kayıtlarda yer almayan büyük yerkabuğu levhalarıdır.

Yeni kanıtlar, bu boşlukların, neredeyse tüm gezegenin buzla kaplı olduğu "Kartopu Dünya" olarak bilinen dönemde meydana gelen şiddetli buzul erozyonundan kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor.

1 MİLYAR METREKÜP KAYIP

Bu olgu, ilk kez 1869 yılında Arizona'daki Büyük Kanyon'da gözlemlendi. Uzmanlar, kayaların yaşının keskin bir şekilde değiştiğini ve bunun, dünyanın çeşitli yerlerinde tekrarlandığını tespit ederek buna Büyük Uyumsuzluk adını verdi.

Berkeley Üniversitesi'nden uzmanlar, buzul erozyonu nedeniyle ortalama 3-5 kilometrekarelik kaya parçasının sıyrılarak kayıtlarda "kayıp" hale geldiğini tespit etti.

Çalışmanın ana yazarı Berkeley Jeokronoloji Merkezi'nden Dr. Brenhin Keller, kaya kaybının ölçeğinin çok büyük olduğunu ve meslektaşlarıyla birlikte 1 milyar kilometre küp Kambriyen öncesi malzemenin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.


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