Yılan Adası'ndaki askerler hakkında yeni gelişme
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Yılan Adası'nı savunan askerlerin Rusya tarafından esir alındığını açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 5. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nden yeni bir açıklama geldi.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası’nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi. Açıklamada, “Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.
Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, “82 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık” denildi.
YILAN ADASI’NDAKİ ASKERLERİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu adadaki Rus bombardımanında 13 Ukrayna askerinin hepsinin öldürüldüğünü açıklayarak, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" demişti.
Sosyal medyada paylaşılan bir telsiz konuşması ise dünya gündemine oturmuştu. Söz konusu konuşmada Rus subayı adadaki Ukraynalı askerlere, "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demiş, Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen Rus subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını vermişti.
İlgili Haberler
- Son dakika: AB'den Ukrayna'ya askeri destek açıklaması
- Roman Abramovich'ten Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek
- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kitleler halinde kaçışlar sürüyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
En Çok Okunan Haberler
- İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı
- Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
- İmamoğlu'ndan 'metro' açıklaması
- Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
- Fenerbahçe'de istifa!
- Ukrayna AB'ye resmen başvurdu
- FIFA'nın Rusya'yı ihraç etme hazırlığı
- BM Sekreteri'nden 'bölgesel kriz' uyarısı
- Rus kulübü 5 oyuncusunu kaybediyor
- Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar