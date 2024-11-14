Yıllar önce okyanusun dibinde keşfedilen deniz canlısının gizemi çözüldü
Jelatinimsi bir deniz canlısının okyanusun derinliklerinde keşfedildikten 24 yıl sonra, Kaliforniyalı araştırmacılar bunun yeni bir deniz sümüklüböceği türü olduğunu açıkladı.
Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Enstitüsü, yeni deniz sümüklüböceğinin derinliklerde nazikçe yüzerken çekilmiş videosunu internette yayınladı.
Enstitüdeki bilim insanları, uzaktan kumandalı bir araç kullanarak “gizemli yumuşakça” adını verdikleri canlıyı ilk kez Şubat 2000'de Pasifik Okyanusu'nun 2 bin 614 metre derinliğinde keşfetmişlerdi.
Enstitü tarafından yapılan açıklamada, “Bir ucunda hacimli kukuletalı bir yapı, diğer ucunda çok sayıda parmak benzeri çıkıntılarla saçaklı düz bir kuyruk ve aralarında renkli iç organlar bulunan ekip, başlangıçta bu hayvanı bir gruba yerleştirmekte zorlandı” dedi.
Araştırmacılar, deniz canlısının 150'den fazla görüntüsünü ve cismini bir laboratuvarda inceledikten sonra, bunun yeni bir tür “nudibranch” veya deniz sümüklüböceği olduğunu belirledi.
Açıklamada, bu canlının “soğuk sıcaklıklar, mürekkep karanlığı ve ezici basınç” ile bilinen derin okyanus bölgesi olarak adlandırılan gece yarısı bölgesinde yaşadığı belirtildi.
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