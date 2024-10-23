Okyanusun derinliklerinde ilginç keşif: Deniz tabanının 'Yeraltı Dünyasında' yaşam bulundu
Bilim insanları, deniz tabanının altında, volkanik mağaralarda yaşayan tüp kurtları ve salyangozlardan oluşan gizli bir ekosistem keşfetti. Bu yayılma, okyanusun derinliklerinde daha önce bilinmeyen bir yaşamın saklandığı varlıkların gözlerinin önüne seriyor.
Okyanus sözleşmesi yer alan hidrotermal bacalar çevresindeki yaşam, uzun yıllardır bilim insanlarını büyülüyor. Ancak araştırmacılar şimdi bu bacaların küresel dünyasında, volkanik mağaralarda yaşayan canlı toplulukları buldu. Tüp kurtları ve salyangozlar gibi canlılar, deniz tabanının altında bu gizli ekosistemde hayatta kalıyor, bu da deniz altı yaşamına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.
DENİZ TABANININ YERALTI DÜNYASI
Orta Amerika kıyı Doğularındaki Pasifik Yükselimi üzerinde yapılan bir araştırma sırasında, Schmidt Okyanus Enstitüsü'ne ait araştırma gemisi "Falkor (too)" ile bilim insanları, deniz tabanının altında yaşam sıcaklığına sahip volkanik mağaralar keşfediyor. Bu bölge, iki tektonik plakanın buluştuğu yerde yer alıyor ve hidrotermal bacalarla çevrili. Bu bacalar, deniz suyunun Dünya'nın kabuğunun altında sıcak magma ile birleştiği noktalar olarak biliniyor.
BEKLENMEDİK EKOSİSTEM
Araştırmacılar, deniz tabanının altında bu mağaraların tüp kurtları, salyangozlar ve diğer deniz canlılarıyla dolu olduğunu keşfettiler. ROV SuBastian adlı uzaktan kumandalı araç kullanılarak, bacaların altında 1,6 metreye kadar uzayan dev tüp kurtları ve diğer canlılar gözlemlendi. Bu döngü, deniz tabanı ve deniz tabanı altı ekosistemleri arasında daha önce bilinmeyen bir sistem ortaya çıktı.
HİDROTERMAL BACALARIN ALTINDA YAŞAM
Araştırma ekibi, denizdeki volkanik kayaları delerek, 24 derecelik su dolu mağaralar buldu. Bu sıcak su, tüp kurtları ve özellikleri gibi organizmaların hayatta kalmasını sağlar. Fotosentezin mümkün olmadığı bu derinliklerde, kimyasal sistemler sayesinde şeker üreterek diğer canlıların besin ihtiyaçlarını karşılıyor.
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