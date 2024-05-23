Yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti: 6 kişi öldü
Irak’ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
Irak’ta yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti.
Selahaddin kentine bağlı Beyci-Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’tan kaldığı belirtildi.
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