Yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti: 6 kişi öldü

Irak’ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:45
Yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti: 6 kişi öldü
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Irak’ta yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti.

Selahaddin kentine bağlı Beyci-Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’tan kaldığı belirtildi.


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