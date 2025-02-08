Yolcu gemisinde virüs paniği: 100 vaka rapor edildi!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 13:00

CDC verilerine göre, Royal Caribbean gemisinde meydana gelen mide-bağırsak hastalığı salgını nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı.

Yolcular, 'mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı' gibi şikayetlerle tıbbi yardım talep etti.

CDC, salgının, norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

CruiseMapper'a göre, gemi 1 Şubat'ta Florida'nın Tampa kentinden yola çıkarak Meksika, Honduras ve Belize'de mola vereceği yedi günlük bir yolculuğa çıktı.

Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını engellemek için gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini artırdıklarını belirtti.

Yolculara el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

2024 YILINDA RAPOR EDİLEN VAKALAR

2024 yılında, kruvaziyer sektörü, son on yılın en yüksek sayısına ulaşan ciddi gastrointestinal hastalık salgınlarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yıl boyunca toplamda 16 salgın bildirildiğini ve özellikle Aralık ayında bu vakalarda belirgin bir artış yaşandığını açıkladı.

İşte, 2024 yılında kruvaziyer gemilerinde patlak veren önemli salgın hastalıklar:

Radiance of the Seas (Royal Caribbean International)

Seyir Tarihleri : 20-27 Eylül 2024

: 20-27 Eylül 2024 Nedeni: Salmonella

Yolcu ve mürettebatın bir kısmı etkilendi. Gemide artırılmış hijyen önlemleri ve sağlık kontrolleri uygulandı.

Arcadia (P&O Cruises)

Seyir Tarihleri: 3 Eylül - 3 Ekim 2024

3 Eylül - 3 Ekim 2024 Nedeni: Norovirüs

Çok sayıda kişi hastalık belirtileri bildirdi. Virüsün yayılmasını önlemek için sıkı hijyen protokolleri uygulandı.

Coral Princess (Princess Cruises)

Seyir Tarihleri: 17 Ekim - 17 Kasım 2024

17 Ekim - 17 Kasım 2024 Nedeni: Norovirüs

En az 70 kişi, bunlardan 55 yolcu ve 15 mürettebat üyesi, ishal ve kusma gibi semptomlar gösterdi. Salgın, seyahatin son haftalarında hızla yayıldı ve Los Angeles’a yanaşıldığında yoğun temizlik protokolleri devreye sokuldu.

NE TÜR ÖNLEMLER ALINMALI?

Bu vakalar, kruvaziyer sektörünün bulaşıcı hastalıkları önleme ve yönetme konusundaki zorluklarını bir kez daha ortaya koydu. Kruvaziyer gemilerindeki kapalı ortamlar, norovirüs gibi virüslerin ve Salmonella gibi bakterilerin hızla yayılmasına neden olabiliyor.

Salgınlara yanıt olarak, kruvaziyer hatları, etkilenen bireylerin izole edilmesi, temizlik protokollerinin artırılması ve çeşitli sağlık otoriteleriyle iş birliği yaparak hastalıkların yayılmasını kontrol altına almak için çeşitli önlemler uyguladı.

Bu tip yolculuklarda yolculara, sık sık el yıkama ve herhangi bir semptom görülmesi durumunda geminin sağlık personeline hızlıca bildirimde bulunma gibi uygulamaları benimsemeleri önerilmektedir. Bu, kruvaziyer yolculukları sırasında salgın riskini azaltmaya yardımcı olabilir.