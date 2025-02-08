Trump'tan yeni hamle: 'Kovuldun Joe' dedi, güvenlik izinlerini iptal etti!

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden’ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine gerek kalmadığını belirterek güvenlik izinlerini iptal ettiğini açıklayarak, "Kovuldun Joe!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan yeni hamle: 'Kovuldun Joe' dedi, güvenlik izinlerini iptal etti!
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:59

ABD Başkanı Donald Trump’tan önceki Başkan Joe Biden’ı kızdıracak bir hamle geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, Biden’ın güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

"Joe Biden’ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine gerek yok" diyen Trump, "Bu nedenle Joe Biden’ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk döneminin ardından görevi 2021 yılında Biden’a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, daha önce Biden hakkında hazırlanan ve Biden’ın zihinsel yeteneklerini tartışmaya açan savcılık raporunu işaret ederek, "Biden’ın zayıf hafızadan muzdarip olduğunu ve en iyi döneminde bile hassas bilgiler konusunda ona güvenilemeyeceğini ortaya koydu" dedi.

Ülkenin ulusal güvenliğini her zaman koruyacağını vurgulayan Trump, Biden’a yönelik "Joe, kovuldun!" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımının sonunda ise kendisiyle özdeşleşen seçim sloganı "Amerika’yı yeniden yücelt" ifadesine yer verdi.


Etiketler: #Trump #Joe Biden

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