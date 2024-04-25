Yolcu haklarında düzenleme: Geciken uçuşlar ve kayıp bagajlarda nakit iade yapılacak

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:07

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:17

ABC News'da yer alan habere göre, Buttigieg, Çarşamba sabahı düzenlediği basın toplantısında, yapılan zamanında geri ödeme talep eden düzenlemeleri, yolcu haklarının en önemli genişlemesi olarak nitelendirdi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen yeni kurallar uyarınca, havayolları artık para iadesi yapmadan önce gecikmenin ne kadar sürmesi gerektiğine dair kendi eşiklerini belirleyemeyecek. İç hat uçuşları için gecikme eşiği üç saatin üzerinde, uluslararası uçuşlar için ise altı saatin üzerinde olarak belirlenecek.

KAYIP BAGAJLAR İÇİN DE İADE YAPILACAK

Yeni kurallara göre, yolcular "uçuşlarının iptal edilmesi ya da önemli ölçüde değiştirilmesi ve sunulan alternatif ulaşım ya da seyahat kredilerini reddetmeleri halinde para iadesi alma hakkına sahiptir." Ayrıca, bagajın kaybolması ve 12 saat içinde teslim edilmemesi halinde havayolları nakit para iadesi yapmak zorunda kalacak.

Ulaştırma Bakanlığı, geri ödemelerin yedi gün içinde yapılmasını ve yolcu başka bir tazminat şeklini tercih etmediği sürece nakit olarak ödenmesini şart koşmaktadır. Havayollarının artık nakit para iadesi yapılması gereken durumlarda kupon veya kredi şeklinde para iadesi yapmasına izin verilmemektedir.

Havayollarının yeni düzenlemelere uymak için altı ay süreleri var.

Buttigieg yaptığı açıklamada, "Yolcular, bir havayolu şirketinin kendilerine borcu olduğunda, başları ağrımadan ve pazarlık yapmadan paralarını geri almayı hak ediyor" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı ayrıca aile koltukları ücretleri, tekerlekli sandalye ile seyahat eden yolcuların güvenli bir seyahat için haklarının arttırılması ve uçuşların havayolları tarafından geciktirilmesi veya iptal edilmesi durumunda tazminat ve kolaylıklar sağlanmasını zorunlu kılan düzenlemeler de geliştiriyor.

MİLYARLARCA DOLAR TASARRUF EDİLECEK

Buttigieg, yeni politikaların havayolu yolcularını beklenmedik ücretlerden korumaya yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu sayede Amerikalıların her yıl milyarlarca dolar tasarruf edeceğini söyledi.

Kurallar ayrıca yolcuların Wi-Fi, koltuk seçimi veya uçak içi eğlence gibi ödemesi yapılan ancak sağlanmayan yan hizmetler için de geri ödeme almasını öngörüyor.

Duyuru, Bakanlığın 2022 tatil seyahat sezonundaki operasyonel başarısızlığı nedeniyle Southwest Airlines'a 140 milyon dolarlık rekor bir ceza kesmesinin ardından geldi. Buttigieg, Southwest'in ağır cezasının havayolları ve yolcu hakları için "yeni bir standart" oluşturduğunu belirtti: "Havayolu sektörünün gelişmesini istiyoruz, bu yüzden onları pandemi boyunca destekledik ve şimdi yolcuların korunması konusunda titiz davranıyoruz" dedi.

ABD'nin önde gelen yolcu ve kargo havayollarını temsil eden bir ticaret birliği olan Airlines for America, üyelerinin "tamamen iade edilebilir ücretler de dahil olmak üzere bir dizi seçenek sunduğunu" ve tüketicilere "ilk arama sonuçlarında ihtiyaçlarına en uygun hüküm ve koşullara sahip iade edilebilir bilet seçeneklerinin sunulduğunu" belirterek yanıt verdi.

Birlik, ABD'nin en büyük 11 havayolu şirketinin 2020'den 2023'e kadar 43 milyar dolarlık müşteri iadesi yaptığını ve sadece geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolarlık iade yapıldığını vurguladı.