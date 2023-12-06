Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı
Filipinler’in Antique bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in orta kesimindeki Antique bölgesinde dün seyir halindeki bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığı, kurtarma çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.
Vali Rhodora Cadiao düzenlediği basın toplantısında, otobüsün frenlerinin arızalandığını belirtti.
Cadiao, "Bu bölgeye ölümcül viraj diyoruz. Burada düşen ikinci otobüs" ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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