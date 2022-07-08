British Airways uçağında büyük panik: Alev aldı

İngiltere'den, Danimarka'ya seyahet eden British Airways firmasına ait yolcu uçağı alev aldı

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 17:21
British Airways uçağında büyük panik: Alev aldı
Abone Ol google-news

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitmek üzere yola çıkan British Airways firmasına ait yolcu uçağı inişi sırasında alev aldı.

DailyMail'in haberine göre; Danimarka polisi, Londra'dan yola çıkan ve Kopenhag'a seyahat eden yolcu uçağının iniş esnasında alev aldığını açıkladı. 

Yolcu uçağının alev almasıyla ilgili British Airways şirketi açıklama yaptı. 

British Airways yetkilileri, uçağın körükte olduğu sırada frenlerin sıcak olması nedeniyle duman çıktığını söyledi

British Airways, “Tüm mürettebatımız ve yolcularımız uçaktan zarar görmeden indi. Güvenli olmadıkça asla bir uçağı çalıştırmayız.” dedi.

 


Danimarka ingiltere Kopenhag Londra British Airways
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler