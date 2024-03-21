YouTube ünlüsü 'yılan zehri sağladı': Tutuklandı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:36

Hintli fenomen Elvish Yadav, arkadaşlarına "parti ilacı" olarak yılan zehri sağladığı gerekçesiyle Yaban Hayatı Koruma Yasası uyarınca 14 gün boyunca gözaltında tutuldu.

Tutuklanmasının nedeni, Kasım ayında Noida'daki bir partiye düzenlenen polis baskınında katılımcıların kendilerini sarhoş etmek için yılan zehri kullandıklarının ve zehri Yadav aracılığıyla edindiklerinin tespit edilmesiydi.

Yadav'ın evinden kobraların da bulunduğu dokuz yılan ve 20 ml yılan zehri ele geçirildi. Olay yerinden alınan örneklerin adli analizi, kobra ve krait türü zehirlerin varlığını doğruladı.

Polis bir soruşturma başlatarak yılan kaçakçılığı şüphesiyle beş kişiyi sorguya çekti; sorgulananlar Yadav'ın partilerin organizatörü olduğunu ve yılan zehri tedarikini kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

India Today'in haberine göre, hayvan refahı örgütü People For Animals da Yadav ve diğerlerinin yılan ve yılan zehri içeren videolar çektiğini iddia etti. YouTuber, Uttar Pradesh'teki Bölge ve Oturum Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Uttar Pradesh Çevre Bakanı Arun Saxena, hiçbir ünlünün kanunların üstünde olmadığını belirterek, kanunun uygulanacağını vurguladı. Saxena, "Hukuk kendi yolunu bulacak ve hiçbir ünlü kanundan daha büyük değildir" dedi.

NDTV'nin haberine göre YouTuber, düzenlediği etkinliklerde yılan ve yılan zehiri ayarladığını itiraf etti.