Yüksek Mahkeme, Musk'ı tehdit etti: '24 saat süreniz var...'

Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi soruşturmasında bilgi isteyip alamadığı sosyal medya platformu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 12:07
Yüksek Mahkeme, Musk'ı tehdit etti: '24 saat süreniz var...'
Abone Ol google-news

New York Times gazetesinin haberine göre, çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.


Brezilya haberleri X haberleri erişim yasağı haberleri

İlgili Haberler

Brezilya’da orman yangını: Binlerce hektarlık alan küle döndü

Brezilya’da orman yangını: Binlerce hektarlık alan küle döndü
Brezilya, bazı Asyalıların girişini kısıtlayacak

Brezilya, bazı Asyalıların girişini kısıtlayacak
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya’ya 3-1 yenilip Olimpiyat 4.sü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya’ya 3-1 yenilip Olimpiyat 4.sü oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler