“Yumuşak Güç”ün teorisyeni Joseph Nye hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:43

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:43

Harvard Kennedy School, yaptığı açıklamayla Amerikalı siyaset bilimci ve akademisyen Joseph S. Nye Jr.’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Nye’nin “uluslararası ilişkilerde gücün doğasına dair fikirleriyle nesiller boyu politika yapıcıları, akademisyenleri ve öğrencileri etkilediği” belirtildi.

Harvard Üniversitesi’nde uzun yıllar profesörlük yapan Nye, üniversite bünyesindeki John F. Kennedy Kamu Yönetimi Okulu’nun 1995–2004 yılları arasında dekanlığını üstlendi.

“YUMUŞAK GÜÇ” KAVRAMINI DÜNYA SİYASET SAHNESİNE TAŞIDI

Joseph Nye, en çok “yumuşak güç” (soft power) kavramı ile tanınıyordu. Bu teori, bir ülkenin yalnızca askerî ya da ekonomik baskı kullanarak değil; kültürel cazibe, siyasi değerler ve diplomatik ikna gücüyle de etki alanını genişletebileceğini savunuyor.

Nye’ye göre bu yaklaşım, geleneksel “sert güç” anlayışına karşı daha sürdürülebilir ve etkiliydi.

Nye ayrıca, “akıllı güç” (smart power) ve neoliberal kurumsalcılık gibi kavramları da geliştirdi; bu fikirleriyle uluslararası ilişkiler disiplininde önemli bir ekolün öncüsü oldu.

CLİNTON DÖNEMİNDE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNDU

Akademik kimliğinin yanı sıra, Nye 1990’lı yıllarda ABD yönetiminde etkin roller üstlendi.

Başkan Bill Clinton döneminde, Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcılığı ve Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanlığı yaptı.

Bu görevlerinde hem savunma politikalarının hem de istihbarat stratejilerinin belirlenmesinde aktif rol aldı.

Nye’nin kavramları sadece akademik literatürde değil, aynı zamanda birçok ülkenin dış politika stratejilerinde de referans noktası haline geldi.

Özellikle 21. yüzyılın başından itibaren diplomatik ilişkilerde “yumuşak güç” unsurları, devletlerin resmi söylemlerinde yer bulmaya başladı.