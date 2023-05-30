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Yunan armatör, Yunan donanmasına gemi bağışlayacak

Yunan armatör Panos Laskaridis'in başında bulunduğu Aikaterini Laskaridis Vakfı, Yunan donanmasına çok amaçlı bir gemi bağışında bulunacak.

AA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:13
Yunan armatör, Yunan donanmasına gemi bağışlayacak
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Yunan basınında çıkan haberlere göre, 2014 yılından bu yana Yunan donanmasına 4 gemi bağışlayan Laskaridis, Yunan Deniz Kuvvetlerine 5. bir gemi daha hibe edecek.

Haberlerde, 1993'te inşa edilen ve 2007'de araştırma gemisine dönüştürülen Norveç bandıralı Viking Vision gemisinin, Laskaridis Vakfı tarafından satın alınarak Yunan donanmasına teslim edileceği kaydedildi.

Yunanistan'a 2023 yazında ulaşacak geminin, ismi ve boyası değiştirildikten sonra Yunan Deniz Kuvvetlerine katılacağı belirtildi.

Geminin, kargo, insani yardım, hastane gemisi, mayın operasyonları, çekme ve kurtarma başta olmak üzere birçok görevde kullanılması öngörülüyor.

 

 

 

 


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