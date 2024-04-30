Yunan basını, Fidan-Yerapetritis görüşmesini yazdı: 'Son derece gizlilik koşulları altında...'

Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:59

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:59

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, 27 Nisan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki görüşmesini değerlendirdi.

Kathimerini, Fidan ile Yerapetritis arasındaki görüşmenin "son derece gizlilik koşulları altında" gerçekleştiğini yazdı.

İki bakanın bir araya gelmesinin, Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs Pazartesi Ankara'ya yapacağı ziyarete "hazırlık mahiyetindeki baş başa görüşme" olduğunu kaydeden Kathimerini, "Üçüncü bir kişinin yokluğunda 2,5 saat süren görüşmenin içeriği gizli tutuldu" ifadelerini kullandı.

Gazetede şunlar kaydedildi:

"Elbette kamuoyuna açıklanan hedef olan sükûnet ortamını mümkün olduğunca uzatmak ve Miçotakis'in Ankara ziyaretine hazırlık yapmak dışında, Yerapetritis-Fidan görüşmelerinin Türk-Yunan ihtilaflarının merkezinde yer alan konulara temas edip etmediği konusunda makul sorular bulunmaktadır. Ancak genel uluslararası durum göz önüne alındığında, Yerapetritis ve Fidan arasındaki görüşme, Türk-Yunan ilişkilerindeki durumun kontrol altında olduğunu teyit etmeye yönelik bir girişim olarak da değerlendirilebilir."

13 Mayıs'ta beklenen Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinin "birkaç aydır beklemede olan Sivil Koruma düzeyinde daha yakın işbirliği başta olmak üzere bir dizi karar ile sonuçlanacağını" kaydeden gazete, "Yunanistan'ın Edirne'deki konsolosluğunu yenileme çabaları sürerken, Yunan makamları tarafından tarihi eser hırsızlığı ürünü olduğu tespit edilen bazı antik sikkelerin Türkiye'ye iadesi konusunda da görüşmeler ilerlemiş durumda. Yunanistan-Türkiye Ekonomik İşbirliği Konseyi'nin kurulması da görüşülmektedir" diye yazdı.

Gazete ayrıca, bugünden itibaren Türk turistlerin on Yunan adasından geriye kalan beşini de (Leros, Limni, Kalimnos, Meis ve Sömbeki) yedi günlük vize uygulaması ile ziyaret edebileceklerini yazdı.