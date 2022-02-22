Yunan basınından dikkat çeken yazı: 'Atina, Türkiye karşısında her olasılığa hazırlanıyor'
Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, son dönemde yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliğine ilişkin bir yazı yayınladı. Yazıda, özellikle son dönemde normalleşmeye başlayan Türkiye-İsrail ilişkilerinin Atina'ya etkileri de tartışılırken, "Bu arada Atina da operasyon düzeyinde her olasılığa hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz’de gerginlik yaşanırken, Yunan basını, Atina yönetiminin, “Ankara’nın Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenliğine meydan okuma ve itiraz etme eğiliminin ‘diplomatik alandan gerçeğe’ dönüşebileceğine dair endişeleri olduğunu” duyurdu.
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan yazıda, “Atina’da kimse Türkiye tarafından hayata geçirilen diplomatik gelişmelerin gerçek olduğuna inanmıyor” ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ı hedef alan ifadelerine yer verildi. Gazete, diplomatik sürecin bir süredir zorla ilerlediğini önümüzdeki aylarda sona erebileceğini öne sürdü.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI ÖNCE YUNANİSTAN’A GİDECEK
Sözcü'de yer alan habere göre, Kathimerini, “Bu endişe, Ankara’nın son dönemdeki diplomatik faaliyeti ile de pekiştirilmektedir” ifadelerinde bulundu. Gazete, Türkiye’nin, ABD dahil Yunanistan’ın ortaklarına öneriler getirdiğini de vurguladı.
Kathimerini, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 9-11 Mart tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtirken, “Yunanlılara İsrail-Türkiye yakınlaşmasının boyutu konusunda güvence vermek amacıyla 24 Şubat Perşembe günü Atina’ya gidecek" ifadelerinde bulundu.
‘OPERASYON DÜZEYİNDE HER OLASILIĞA HAZIRLANIYOR”
Gazete ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın Yunanistan ile ilişkileri nasıl etkileyeceğini ‘zaman gösterecek’ ifadelerinde derken yazıya, “Dahası, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkileri normalleştirme süreci daha da hızlı ilerliyor ve Mısır, Ankara’nın hamleleriyle ilgili endişelerini dile getiren tek ülke olarak kaldı” ifadeleriyle devam etti.
Kathimerini’de yayınlanan haberde en dikkat çeken kısım ise; “Bu arada Atina da operasyon düzeyinde her olasılığa hazırlanıyor” ifadesi oldu. Gazete, “Türk insansız hava araçları ve aynı zamanda Ankara’nın siber ve diğer hibrit savaş biçimlerindeki deneyimi, Atina’yı büyük veriye ve yapay zekaya dayalı organize bir sistemi oluşturmaya itti. Bu sayede, Thorax projesi birkaç gün önce ortaya çıktı” ifadelerinde bulundu.
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