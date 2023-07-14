Yunan basınından Hande Fırat'a fotoğraf tepkisi: 180 derece dönüş yaptı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:46

Güncelleme: 14.07.2023 - 08:53

CNN Türk muhabiri Gazeteci Hande Fırat'ın, Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öz çekim yaptırması, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Atina merkezli Greek City Times tarafından yapılan haberde, Hande Fırat'ın bir yıl önce Yunanistan ile ilgili sarf ettiği sözleri gündeme getirildi.

Greek City Times, "Türk gazeteci Hande Fırat 2022'de 'Yunan adalarına gitmeyin' demişti, ancak bu yıl Miçotakis ile selfie çekti" başlığı atarak, fotoğrafa tepki gösterdi.

Haberde, Fırat'ın "etkileyici bir 180 derece dönüş" yaptığı kaydedildi.

Fırat, Hürriyet'teki bir köşe yazısında Miçotakis ile çekildiği fotoğrafa ilişkin, "Toplantı sonrasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le karşılaştım. Zirvenin anısına fotoğraf çektirirken, Erdoğan’la yaptıkları görüşmeyi de sormayı ihmal etmedim. Miçotakis de Ankara’dan yapılan açıklamalara benzer bir yorumda bulundu ve “Görüşmede ambiyans çok iyiydi” dedi" ifadelerini kullandı.

FIRAT 1 YIL ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Hande Fırat, Haziran 2022'de CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayın programında, Türk vatandaşlara Yunanistan'da tatil yapmamaları çağrısında bulunarak, adaların "askerileştirildiğini" söylemişti.

Fırat, "Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bu adaları silahlandırdılar. Türkiye ile de uğraşıyorlar. En azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın, bunlara harcamayın. Şu Türkler adalara gitmesin bakayım. Çok ciddi para bırakıyorlar. Yunanlılar 'Türkler gelsin' diye ağlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.