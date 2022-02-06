Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın Kahire muhabirinin ölü bulunduğu bildirildi.

AA
06 Şubat 2022 Pazar, 18:16
Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AMNA'nın Kahire muhabiri olan ve Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye de hizmet veren Nikolaos Katsikas'ın dün ölü bulunduğu kaydedildi.

BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, Yunanistan'ın Mısır'daki konsolosluğunun, Mısırlı yetkililerle iletişimde olduğu belirtilirken, gazetecinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.


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