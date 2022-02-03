Yunanistan unsurlarınca denize atılan göçmenin cansız bedeni bulundu
Yunanistan unsurları tarafından denize atılan ve 3 gündür kayıp olarak aranan 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bulundu. Cansız bedenin bulunmasının ardından arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak saat 11.20 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye gitti.
Düzensiz göçmenler ada üzerinden, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenilirken olay yerine 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.
YUNANİSTAN UNSURLARI DENİZE ATMIŞ
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, 31 Ocak tarihinde Yunanistan unsurları tarafından, gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkanları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğunun söylendiği öğrenildi.
BUGÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Öte yandan kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri 3 gün boyunca sürdürüldü.
Kayıp olan düzensiz göçmenin cansız bedenine ise bugün Çeşme ilçesi Top Burun sahilinde ulaşıldı. Kayıp göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama faaliyetlerine son verildi.
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