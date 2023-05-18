Yunan iş insanı, Rusya'ya 'teknolojik sırları elde etmesine yardımcı olduğu' gerekçesiyle suçlandı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:35

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:35

ABD makamları, Yunan iş insanı Nikos Bogonikolos'u, Rusya'nın "kuantum bilişim ve nükleer test alanlarıyla ilgili çok sayıda teknolojik sırrı elde etmesine yardımcı olmak" suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Nikos Bogonikolos, Brooklyn federal mahkemesi tarafından "casusluk" ve "kaçakçılıkla" suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sanığın Rusya'nın "savunma araştırma ve geliştirmesini ilerletmek amacıyla kuantum hesaplama ve nükleer testlerde kullanılan hassas teknolojik materyalleri elde etmek için komplo kurduğu" iddia edildi.

Bogonikolos'un diğer hususların yanı sıra, ABD menşeli askeri ve çift kullanımlı teknolojilerin ABD yasalarını ihlal ederek Rusya'ya kaçırılmasına da karıştığı belirtiliyor.

Ta Nea'nın haberinde, "Bu yüksek düzeyde düzenlenmiş ve hassas bileşenler, kuantum kriptografi ve nükleer silah testleri de dahil olmak üzere askeri uygulamalarda kullanılan gelişmiş elektronik ve sofistike test ekipmanlarının yanı sıra taktik savaş alanı ekipmanlarını da içeriyordu" denildi.

ABD'Lİ SAVCIDAN AÇIKLAMA

ABD Savcısı Breon Peace, "İddiaya göre, görünüşte NATO ve diğer müttefik ülkeler için bir savunma müteahhidi olarak hareket ederken, sanık ve şirket ikili işlemlerde bulunmuş, Rusya'nın savaş çabalarına yakıt sağlamaya ve yeni nesil silahlar geliştirmeye yardımcı olmuştur. Ofisimiz, yıkıcı teknolojilerin yanlış ellere geçmemesini sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam ediyor" dedi.

BOGONİKOLOS KİMDİR?

Aratos Group'un sahibi Bogonikolos, 9 Mayıs'ta Paris'te gözaltına alındı ve ABD'ye iade işlemlerinin sonuçlanmasını beklemek üzere halen gözaltında tutuluyor.

Aratos Grubu'nun, Yunanistan ve Hollanda'da yerleşik çeşitli şirketleri bulunmaktadır. Bu şirketlerin "uzay ile ilgili teknolojiler", "İç Güvenlik" ve kripto para birimlerinde yaygın olarak kullanılan "Blockchain" teknolojileri gibi alanlarda uzmanlığa sahip olduğu bildiriliyor.