Yunan komünistlerden Dedeağaç üssüne tepki

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Ancak Washington ise “ABD’nin, Dedeağaç’ta bir üssü yok, burası ABD’nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir” diyerek iddiayı yalanladı. Söz konusu iddialarla Dedeağaç’taki ABD varlığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet’e konuşan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Elisseos Vagenas, söz konusu “savunma” anlaşmasınının “savaş çığırtkanı” ABD-NATO planlarına Yunanistan’ı da dahil ettiğini ifade etti. Vagenas, “Süresiz olarak yürürlükte kalacak olan bu anlaşma, Yunan topraklarının tamamını uçsuz bucaksız bir ABD-NATO emperyalist üssüne dönüştürmektedir. Anlaşma, mevcut üslerin güçlendirilmesini, yenilerinin kurulmasını, askeri altyapının ve Suda, Dedeağaç, Larissa’dakiler dahil olmak üzere ABD askeri ihtiyaçları için diğer tesislerin tahsis edilmesini sağlıyor” dedi.

‘SEVKİYATLARI ENGELLEDİK’

Dedeağaç’ın son yıllarda NATO silahlarının Ukrayna’daki savaş cephesine taşınması için bir “merkez” olarak kullanıldığını söyleyen Vagenas, “Dedeağaç’ta KKE’nin büyük kitlesel eylemler düzenlediğini, yollarını kapatarak sevkıyatları engellediğini” söyledi. İstanbul’a da 300 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ın stratejik önemine dikkat çeken Vagenas, “ABD için Doğu Balkanlar ve Karadeniz de dahil olmak üzere daha geniş bir bölgeyi kontrol etmesinde büyük öneme sahip” diye konuştu.

Vagenas, Yunanistan’da Dedeağaç’ta, Türkiye’de de İncirlik’te bulunan ABD varlığına karşı iki ülkenin de komünistlerinin mücadele ettiğini vurguladı. Türkiye ve Yunanistan halklarının ayrışması için bir neden bulunmadığına dikkat çeken Vagenas, “Milliyetçiliğe ve irredantizme (kurtarımcı-yayılmacılık) karşı mücadele etmek, bölgedeki sınırları belirleyen uluslararası anlaşmalara meydan okunmadan barış içinde yaşamayı talep etmek halkların çıkarınadır. İki halk, her iki ülkenin burjuva hükümetlerinin halk karşıtı politikalarına karşı mücadele etmelidir” dedi.