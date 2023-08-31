Yunanistan’a kaçıyorlardı: 33 terör şüphelisi yakalandı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:13

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:13

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3’ü PKK/KCK terör örgütü, 30’u terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi gözaltına aldı.