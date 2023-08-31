Yunanistan’a kaçıyorlardı: 33 terör şüphelisi yakalandı!
Edirne’de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3’ü PKK/KCK terör örgütü, 30’u terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi gözaltına aldı.
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