Yunan muhalif lider Çipras'tan Başbakan Miçotakis'e uyarı: Batı'nın ileri karakolu haline dönüştük

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:02

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (SEB) yıllık olağan genel kurulunda konuşarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti.

Aleksis Çipras, Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini ifade ederek, "Yunanistan, Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola dönüştü. Çünkü, egemenliğimizi savunmamız gerekirse; kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız" diye konuştu.

'EKONOMİK SONUÇLARI OLUMSUZ OLACAK'

Aleksis Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, "Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden, ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor" dedi.

Çipras, Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların, Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getirerek, "Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır, özellikle yazın" ifadesini kullandı.