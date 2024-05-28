Yunan muhalif lider Kaselakis, Filistin'e gitti

Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:32

Güncelleme: 28.05.2024 - 09:32

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaselakis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Ramallah'a giderek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Burada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile görüşen Kaselakis, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kaselakis, bir an evvel ateşkes sağlanması ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

Filistin meselesini uluslararası arenaya taşıma sözü veren Kaselakis, bu çerçevede Şeyh'i de Atina'ya davet etti.

Kaselakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Filistin'e net destek mesajı göndermesi gerektiğinin altını çizerek, Yunanistan dahil tüm ülkelerin Filistin devletini tanımasını istedi.