Yunan politikacıdan Türkiye çıkışı: Derhal silah ambargosu uygulanmalıdır
Yunanistan'da PASOK-Değişim Partisi Başkanı Nikos Androulakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi "etkileyecek" bir "silah ambargosu" uygulaması gerektiğini savundu.
Yunanistan'da PASOK-Değişim Partisi Başkanı Nikos Androulakis, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda konuştu.
Nikos Androulakis, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasının "acil bir gereklilik" olduğunu dile getirdi.
Androulakis, "Türkiye, bir kez daha Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD'i durduran Kürtleri (YPG/PKK) bombaladı" ifadelerini kullandı.
AB'nin tutumunu eleştiren Androulakis, "Provokasyonlara ve uluslararası hukukun sürekli ihlal edilmesine seyirci kaldığımız için kolayca unutuyor gibiyiz" dedi.
ŞANTAJ YAPMAKLA SUÇLADI
Androulakis, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan "tek NATO ülkesi" olduğunu ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini onaylamayı "reddettiğini" ileri sürdü.
Türkiye'nin, Yunanistan ile GKRY'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne süren Androulakis, Ankara'yı şantaj yapmakla suçladı.
"DAHA NEYİ BEKLİYORUZ"
Androulakis, Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik ifadelerini hatırlatarak, "Ülkemizi tehdit etme cüretini göstererek, Atina'nın yakında Tayfun füzesinin menziline gireceğini söyledi" diye konuştu.
Androulakis, "Avrupa Komisyonu ve Konsey'de bazılarının inandığı gibi bu bir müttefik ülkenin davranışı mıdır? Harekete geçmek için daha ne bekliyorsunuz? Yapılabilecek asgari şey, Erdoğan rejimini etkileyecek bir silah ambargosunun ve yaptırımların derhal uygulanmasıdır" dedi.
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