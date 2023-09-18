Yunanistan'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Idoudis ile Yunanistan Milli Basketbol Takımı'nın yolları ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:51
Yunanistan'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi
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Yunanistan Milli Basketbol Takımı, Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile yolları ayırdı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığı açıklandı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Federasyondan yapılan açıklamada, Itoudis'e milli takıma hizmetleridnen ötürü teşekkür edildi.

Itoudis'li Yunanistan, son olarak FIBA Dünya Kupası'nda turnuvayı 15. sırada bitirmiş ve ülkede eleştirilen odağı olmuştu.,


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