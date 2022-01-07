Yunan yargısı, Sevan Nişanyan'ın serbest bırakılmasına karar verdi
Yunanistan'da 9 gündür gözaltında bulunan eski Taraf gazetesi yazarı Sevan Nişanyan'ın serbest bırakıldığı bildirildi.
Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan, FETÖ'den kapatılan Taraf gazetesinin eski yazarı Sevan Nişanyan tutuklandı.
Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" demişti.
Sevan Nişanyan, Siros Birinci Derece İdare Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda serbest bırakıldı.
Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nişanyan'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yer aldı.
Açıklamada, Nişanyan'ın Siros Birinci Derece İdare Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtilerek, 15 gün içerisinde kendi isteğiyle Yunanistan'ı terk etmesinin istendiği kaydedildi.
"ERMENİSTAN'A GİDEBİLİR"
Nişanyan'ın Ermenistan vatandaşı olduğu hatırlatılan açıklamada, kendisinin istemesi halinde Ermenistan'a da gidebileceği belirtildi.
Nişanyan, 2017'de Foça Açık Cezaevinden izinli çıkarak firar etmişti. Firarın ardından Yunanistan'a yerleşen Nişanyan, oturma izni süresinin bitmesi nedeniyle 30 Aralık 2021'de gözaltına alınmıştı.
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