Gökçek, Sevan Nişanyan'ın tepki çeken sözlerini paylaştı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 11:21

Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan'ı kontrol etmeye başlayan Taliban üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Bununla birlikte, Taliban'ın hakimiyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin önemine dikkat çekildi.

Öte yandan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, izne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayan, daha sonra Avrupa'ya kaçan Sevan Nişanyan'ın Taliban ile ilgili sözlerini paylaştı.

Geçmişte Atatürk'ün ailesine hakaret eden Nişanyan, Afganistan'ı ele geçiren Taliban üzerine "Kemalistlerin bugün sıkça dillendirdiği gibi Atatürk olmasaydı ülke Taliban olurdu görüşüne cevabınız nedir?" sorusuna küfür ederek yanıt verdi. Nişanyan, "Ağzı olan konuşuyor, bu kadar cahil insanların konuşması bir toplumun sağlığı için zararlıdır derdim" diye konuştu.

GÖKÇEK ATATÜRK'E HAKARET EDEN İSME SARILDI

Nişanyan'ın sözleri tepki toplarken AKP'li Melih Gökçek'in bu konuşmay Twitter hesabından paylaştı. Gökçek, "Ermeni dil bilimci Sevan Nişanyan kemalistlerin; 'Atatürk olmasaydı türkiye taliban olurdu. 'Lafına öyle bir cevap verdi ki, abooovvv… yorumu açık bıraktım kemalistlerin cevabını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gökçek'in Atatürk'e hakaret eden ismin sözlerini paylaşmasına ise çok sayıda tepki gösterildi.