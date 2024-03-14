Yunanistan, AB Adalet Divanı'na sevk ediliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Eylül 2023'te büyük sel felaketi yaşayan Yunanistan'ı, AB'nin gerekli gördüğü nehir havzası ve sel risk yönetim planlarını güncellemediği gerekçesiyle AB Adalet Divanına sevk etme kararı verdi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:50
Yunanistan, AB Adalet Divanı'na sevk ediliyor
Abone Ol google-news

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, su kirliliğini azaltmayı, insan ve doğa için gerekli su teminini sağlamayı amaçlayan AB Su Çerçeve Direktifi çerçevesinde AB'ye üye ülkelerin nehir havzası yönetim planlarını 6 yılda bir güncellemesi gerekmesine rağmen Yunanistan'ın bunu henüz yapmadığı belirtildi.

AB Sel Direktifi çerçevesinde de üye ülkelerin 6 yılda bir sel risk yönetimi planlarını rapor etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ancak Yunanistan'ın bu konuda herhangi bir adım atmadığı belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun daha önce birkaç kez uyarıda bulunmasına rağmen Yunanistan'ın bu konuda yetersiz kaldığı ve AB Adalet Divanına sevk edileceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde Eylül 2023'te yaşanan sel felaketi nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alan sular altında kalmış, selin tarım ve hayvancılığa verdiği zarar ülke ekonomisine de büyük yara açmıştı.


AB haberleri Yunanistan haberleri Avrupa Adalet Divanı haberleri

İlgili Haberler

Eski yöneticiler Musk'a dava açtı: 128 milyon dolar...

Eski yöneticiler Musk'a dava açtı: 128 milyon dolar...
Kimyasal varile düştü: Kentte 'kedi' uyarısı

Kimyasal varile düştü: Kentte 'kedi' uyarısı
Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm: 'Topçu atışları yapıldı'

Zaporijya Nükleer Santrali'nde alarm: 'Topçu atışları yapıldı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada 'Demirören' iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama geldi

Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada 'Demirören' iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!

Telefonuna sızıp 509 bin lira çektiler… 50 lira da Kızılay’a bağış yaptılar!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan haritalı açıklama: 'Türkiye'nin varlığı...'
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Samsun'da meydana dozerle girdiler

Samsun'da meydana dozerle girdiler
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’