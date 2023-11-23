Yunanistan ana muhalefet partisinde istifa krizi: Aralarında Türkler de var

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:51

SYRIZA iktidarında bakanlık yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 9 milletvekili, parti sekreterliğine gönderdikleri mektupla istifa kararlarını açıkladı.

Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis'in yanı sıra SYRIZA'nın Batı Trakya Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat da partiden ayrıldı.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, mayıs ve hazirandaki genel seçimlerin Yeni Demokrasi Partisini güçlü şekilde iktidara getirdiğine dikkati çekerek, ülkedeki siyasi eksenin sağa ve aşırı sağa kaydığı uyarısında bulundu.

SYRIZA'nın parçalanma krizi yaşadığına işaret edilen açıklamada, "Partinin yeni lideri ve lider kadrosu sorunun siyasi özünü kavrayıp tartışmayı reddediyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kaselakis için "Demokratik şekilde seçildi ancak antidemokratik şekilde yoluna devam ediyor. Partiyi parçalıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde 300 sandalyelik mecliste 47 milletvekili ile temsil hakkı kazanan SYRIZA'nın, iki milletvekilinin kasım başında partiden ayrılması ve bu son kopuşla meclisteki sandalye sayısı 36'ya düştü.

SYRIZA'da eylülde yapılan başkanlık seçimlerinde Kaselakis en yakın rakibi Ahçioğlu'nu geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuştu.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanışmıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ancak parlamentoya girmeye hak kazanamamıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

Kaselakis, 23 Ekim gece yarısında sosyal medyada açıklama yaparak, Partinin en eski üyelerinden olan ve iktidarları döneminde farklı bakanlık görevlerinde bulunan Panos Skurletis, Dimitris Viças ve Nikos Filis'in beş yılı aşkın süredir televizyon kanallarına verdikleri demeçlerde SYRIZA'ya muhalefet ettikleri gerekçesiyle partiden ihracını istemişti.

Pepi Perka ve Öklid Çakalotos da kasımda SYRIZA'dan ayrılmaları sonucu parti meclis grubu dışında kalmıştı.

SYRIZA Selanik Gençlik Kollarından 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, partinin yeni lideri Kaselakis'in bazı milletvekillerini partiden ihraç etmesi, önemli pozisyonlara liyakatsiz kişileri ataması ve partinin İsrail yanlısı açıklamalar yapmasına tepki gösterilmişti. Açıklamada, üyelerin "çoğunluğunun" partiden ayrılma kararı aldığı belirtilmişti.

SYRIZA'NIN DÜŞÜŞÜ

Temmuz 2019'daki genel seçimde yüzde 31,53 oyla ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da oy oranında önemli düşüş kaydetmişti.

SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçiminde yüzde 20,07 olan oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.