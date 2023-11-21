Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... Tutuklama kararı verildi!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 10'u, tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 11 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, işlemleri sonrası tutuklandı.
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