Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Netanyahu ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, işgal altındaki Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Buraya sadece bir müttefik olarak değil, gerçek bir dost olarak da geldim” dedi.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 18:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Netanyahu ile görüştü
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İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 17. gününde devam ederken, İsrail’i destekleyen Avrupalı liderlerin Başbakan Binyamin Netanyahu’yu ziyaretleri sürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bugün İsrail’in işgali altındaki Kudüs’e geldi. Miçotakis, temasları çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Maximos Malikanesi’nde herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirilen ikili görüşmeye ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Miçotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Buraya sadece bir müttefik olarak değil, gerçek bir dost olarak da geldim. Sizi desteklemeye devam edeceğiz. Desteğimize, yardımlarımıza güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.


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