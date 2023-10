Miçotakis'ten İsrail-Filistin mesajı: Rehineler bırakılmadan barış olmaz

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:17

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Gazze için düzenlenen Kahire Barış Zirvesi’nde konuştu.

Miçotakis konuşmasında, İsrail devletinin yanında bağımsız bir Filistin devletini öngörecek yeni bir barış sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Miçotakis, “Bugünden çıkarmamız gereken en önemli mesaj, hepimizin terörün her türünü kınadığımız ve 7 Ekim’den bu yana İsrail ile Gazze’deki şiddet sonucu yaşanan can kaybından ve masum sivillere verilen zarardan üzüntü duyduğumuz olmalıdır. Her iki tarafta da masum kurbanlar var. Rehin tutulan siviller var ve onlar serbest bırakılmadan barıştan söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, “İsrail’in meşru müdafaa hakkı vardır ancak uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı. Toplu cezalandırmanın savaş kanunları tarafından yasaklandığını da açıkça belirtmek isterim. Bu yasalar savaşın, yapılması gerektiğinde diğer insanlara verilebilecek zararların sınırlarının olmasını sağlamak için tasarlandı” dedi.

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir. Hiçbir askeri müdahale, uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz" şeklinde konuştu.