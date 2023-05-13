Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye, kavgacı söylemlere son vermeli

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:18

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:18

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Associated Press'e (AP) gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminden kim galip çıkarsa çıksın "onunla konuşmaya hazır" olduğunu belirterek, "dostluk eli" uzatacağını söyledi.

Miçotakis, Türkiye'ye dikkat çekerek, "Ama saf değilim, Ülkelerin dış politikalarının bir günden diğerine değişmediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"YİNE DE GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİYOR"

Miçotakis, "Bir sonraki Türk hükümetinin Batı'ya, sadece Yunanistan'a değil, Avrupa'ya, NATO'ya ve ABD'ye yönelik yaklaşımını genel olarak yeniden gözden geçireceğini umuyorum. Ancak, yine de gerçekçi olmak gerekiyor ve fazla naif olmamak zorundayım. Bu nedenle sağlam dış politikamıza devam edeceğiz. Bu da caydırıcılık kabiliyetlerimizi ve savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Türkiye ile geçmişte yaşanan zorluklara değinen Miçotakis, "KeşkeGSYİH'mın %2'sinden fazlasını savunma için harcamak zorunda olmasaydım. Ancak ne yazık ki, bizden çok daha büyük ve agresif davranan bir ülke ile tehlikeli bir komşuluk ilişkisi içinde yaşıyoruz" diye konuştu.

"KAVGACI SÖYLEMLER SON BULMALI"

Miçotakis, Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan yıkıcı depremleri hatırlatarak, "Çok yazık. Ne bir felaketin gelmesini beklemek zorundayız ne de sürekli bir gerginlik içinde yaşamaya mahkumuz" ifadelerini kullandı.

Daha iyi ilişkiler için Türkiye'nin "kavgacı söylemlerine son vermesi" gerektiğini savunan Miçotakis, "Türk hükümeti her gün gece gelip adalarımızı işgal etmekten bahsediyorsa, bunun bir güven ve iyi niyet ortamı yaratmaya pek elverişli olmadığı açıktır" dedi.